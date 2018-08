Ibope/AP: Capiberibe lidera com 33%; Waldez Góes tem 26% e Davi Alcolumbre, 20%

17/08/2018 | 20:37



O ex-governador João Capiberibe (PSB) lidera a corrida ao governo do Estado do Amapá com 33% das intenções de voto, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope e divulgada nesta sexta-feira, 17, pela Rede Amazônica, afiliada local da Rede Globo.

Capiberibe aparece à frente do atual governador, Waldez Góes, que tem 26% das preferências. Davi Alcolumbre (DEM) chega na terceira colocação, com 20%. Cirilo Fernandes (PSL) tem 4% e Gianfranco Gusmão (PSTU), 2%. Brancos e nulos somaram 12% e indecisos, 4%.

A pesquisa tem três pontos porcentuais de margem de erro para baixo e para cima e 95% de intervalo de confiança. Ela foi feita entre 13 e 16 de agosto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07096/2018.