Ibope/SC: Décio Lima lidera com 16%; Mauro Mariani tem 11% e Gelson Merisio, 6%

17/08/2018 | 20:29



O candidato à reeleição pelo governo de Santa Catarina, Décio Lima (PT), lidera com 16% as intenções de voto no Estado, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 17, pela TV Globo e G1.

Em seguida, estão Mauro Mariani (MDB) e Gelson Merisio (PSD) com 11% e 6% das intenções, respectivamente. Ângelo Castro (PCO) tem 4%; e Ingrid Assis (PSTU) e Portanova (Rede) têm 2% cada um. Comandante Moisés (PSL) e Jessé Pereira (Patriota) têm 1% cada; e Camasão (PSOL) não tem nenhuma das intenções de voto.

Intenções de voto em branco e nulos somam 34% e não souberam ou não responderam, 23%.

Na modalidade espontânea, que é quando o pesquisador lê a pergunta ao entrevistado sem apresentar a lista de candidatos, Décio Lima e Mauro Marinani têm 2% das intenções de voto cada. Merisio tem 1% e os demais não pontuaram. A opção "outros" entra com 5% dos votos.

No quesito rejeição, Décio Lima lidera com 21%. Mariani é rejeitado por 15% dos eleitores. Camasão e Merisio têm 12% de rejeição cada. Ingrid Assis tem 11%; Angelo Castro e Portanova, 10% cada um. Jessé Pereira é rejeitado por 9% dos eleitores e Comandante Moisés, por 8%. A pesquisa aponta que 6% dos entrevistados acreditam que poderia votar em todos os candidatos e 42% não souberam ou não responderam.

O Ibope ouviu 812 eleitores de todas as regiões do Estado entre 14 e 16 de agosto. O levantamento foi encomendado pela NC Comunicações. No TSE, a pesquisa foi registrada com número 09360/2018. Já no TRE, o estudo foi registrado com número 09381/2018. O nível de confiança é de 95%.