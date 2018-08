Ibope/RN: Fátima Bezerra Lidera com 34%; Carlos Eduardo tem 15%; FARIA, 8%

17/08/2018 | 20:05



A senadora Fátima Bezerra (PT) lidera a corrida eleitoral para o governo do Estado do Rio Grande do Norte Estado com 34% das intenções de voto, revela uma pesquisa do Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 17, pela Inter TV, afiliada local da Rede Globo.

Em segundo lugar, vem o candidato do PDT, Carlos Eduardo, com 15% das preferências. O atual governador, Robinson Faria (PSD), aparece em terceiro colocado, com 8%.

Carlos Alberto, do PSOL, tem 2% e Brenno Queiroga, do Solidariedade, 1%. Freitas Júnior (Rede) e Heró Bezerra (PRTB) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 31% e indecisos, 9%.

A pesquisa tem margem de erro três pontos para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Ela foi feita entre 14 e 16 de agosto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TSE: BR-03466/2018.