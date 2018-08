Pedro comemora chance na seleção, cita Abel e agradece ao Fluminense

17/08/2018 | 19:34



Artilheiro do Brasileirão, com dez gols, o atacante Pedro foi recompensado nesta sexta-feira pela boa fase. Ele foi incluído na lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos com os Estados Unidos e com El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, ambos em solo norte-americano.

"Chegar nesse momento é gratificante para mim, gratificante poder chegar na seleção brasileira por um clube que sempre me deu a melhor condição de trabalhar, é muita emoção. Momento muito feliz, sempre sonhei com esse momento, trabalhei com humildade e simplicidade para isso acontecer", disse Pedro, sem esconder a alegria pela primeira convocação.

Em meio à comemoração, Pedro agradeceu ao Fluminense e até citou Abel Braga, treinador que lhe deu as primeiras oportunidades na equipe titulares, antes de deixar o clube durante a Copa do Mundo da Rússia.

"Quero agradecer ao Fluminense , clube que me formou como homem e como jogador. Agradecer também aos companheiros do Flu, pois sem eles eu não estaria aqui. Ao professor Abel, que me deu total confiança para trabalhar, confiou no meu trabalho, apostou em mim e na minha qualidade", declarou.

Para fazer bonito com a camisa da seleção, o atacante prometeu manter o esforço no Fluminense. "É uma grande chance, uma oportunidade que sempre esperei. Vou continuar trabalhando firme no Fluminense, procurando evoluir cada vez mais e, se Deus quiser, construir uma linda história na seleção brasileira", afirmou.

Pedro e os demais jogadores do Fluminense desembarcaram no Rio de Janeiro no início da tarde desta sexta-feira, após vencera novamente o Defensor, desta vez por 1 a 0, no Estádio Luís Franzini, no Uruguai. No Maracanã, a equipe do técnico Marcelo Oliveira havia vencido por 2 a 0, com direito a gol olímpico de Sornoza. O novo triunfo assegurou a equipe carioca nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.