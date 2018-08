O dia em que Charles Miller veio a Santo André

Ademir Médici



18/08/2018 | 07:00



Pacaembu, São Paulo. Praça Charles Miller, justa homenagem ao introdutor do futebol no Brasil. Pois não é que o próprio Charles Miller veio a Santo André, de trem! Galgou a Rua Catequese, admirado com a transformação da cidade. E chegou aos estúdios do DGABC TV?

E é verdade. Confiram no programa "Memória na TV" desta semana. Charles Miller, de fato, fez um programa maravilhoso, na interpretação de Sérgio Miranda Paz, paulistano, professor universitário, engenheiro eletrônico e integrante do Memofut - Grupo de Literatura e Memória do Futebol.

Sérgio veio para falar sobre sua experiência em Copas do Mundo. Participou de muitas. Nas últimas, fez questão de levar sua bicicleta, aquela mesma que apareceu em tantas fotos publicadas aqui em Memória durante a Copa do Mundo, sempre na frente de monumentos e rios. Fotografias especialmente enviadas para esta página.

Além de tudo, Sérgio nos trouxe a miniatura de uma bicicleta. Vestiu-se de Charles Miller no próprio estúdio. Mostrou fotografias da São Paulo do tempo do seu personagem. Deu um verdadeiro show, agora integrante do acervo do Grande ABC.

A estrada de ferro, o Rio Tamanduateí, Paranapiacaba, todos estes valores tipicamente do Grande ABC estão na entrevista de 36 minutos. Confiram em www.dgabc.com.br.

NOVAS PAUTAS: A história de Riacho Grande São Bernardo na Toscana Ele inaugurou o Bruno Daniel Já temos outros três programas "Memória na TV" gravados. Vejam nas fotos os nossos mais recentes convidados. Três rapazes e uma moça, que vieram a se conhecer no Diário. Novos amigos da Memória. - Jorge Abujarama faz uma relação entre a Itália dos seus antepassados e a São Bernardo que os acolheu. Em várias viagens internacionais, Jorge reuniu informações e imagens dos italianos migrantes que se tornaram imigrantes no Brasil. Cemitérios da Toscana lembram o nosso Cemitério-Museu de Vila Euclides. O exemplo de lá que devemos adotar aqui, em todos os nossos cemitérios. - José Chéu da Silva faz uma resenha futebolística que mistura futebol, trabalho e muita dedicação. Menino do Interior de São Paulo, destacou-se como valoroso jogador e, num segundo momento, em respeitado árbitro de futebol. Jogou muita bola, arbitrou jogos nos principais estádios brasileiros. E adotou São Bernardo como casa, depois de morar num barraco ao lado dos vestiários do antigo campo do Brasil, o Estádio Almerindo Protti, o velho Brota, estádio que desapareceu cortado pela Avenida Faria Lima. - Anselma Brentegani, professora. Está escrevendo a história do Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo, a partir dos ensinamentos e acervo da mamãe Augusta, mais de 100 anos de vida e que foi nossa colaboradora. Professora Anselma traz ao "Memória na TV" o depoimento de queridos amigos nascidos em Riacho Grande, os irmãos João e Quirino Vizintim, Albino Zampieri, a lindinha Bruna Bechelli Vertematti e o anfitrião Aldo Rosa, o Rei do Vinho Caseiro. Para conhecer a Sagrada Família de São Bernardo Esta será a noite de Mércia Aparecida da Silva Ferreira. Ao lado do padre Afonso, ela estará autografando o primeiro livro que organizou, sobre a história da Paróquia Sagrada Família, do Jardim do Lago, em São Bernardo. Um livro escrito a várias mãos, graças aos depoimentos de paroquianos que construíram uma das mais belas igrejas do Grande ABC. O lançamento será hoje, a partir das 19h, na Matriz Sagrada Família: Estrada dos Casa, 3.800. E o livro é tão importante que dom Carlos Cipollini irá pessoalmente amanhã à paróquia para pegar o seu exemplar. Ou seja: o livro continuará a ser apresentado durante todo o domingo e semanas seguintes. AUTORA. Mércia Ferreira, um livro que conta a história da Igreja no Jardim do Lago, bairro dos Casa e tantos bairros mais Diário há 30 anos Quinta-feira, 18 de agosto de 1988 - ano 31, edição 6834 Manchete - Engavetamento mata um e fere 40 na Via Anchieta por causa da neblina na interligação. Indústria - Scania fecha novo contrato com Iraque para venda de caminhões e ônibus. Data - Primeiro de Maio FC, 75 anos de história em Santo André. Guido Fidelis (crônica) - Cara de Churchil, o bebê predestinado. Memória - Hoje é o Dia do Atleta de Santo André.

Em 18 de agosto de...

1911 - Instalado o Distrito de Paz de Santo André. 1918 - Realiza-se grande reunião de fabricantes de tecidos do Estado, aprovando-se pedido de privilégio ao governo federal para fabricação exclusiva de produtos descobertos e inventados em São Paulo. Participam industriais do Município de São Bernardo. NOTA - A região era conhecida pela fabricação da fazenda chita. 1913 - Fundado o Primeiro de Maio FC. São 105 anos de história dos eternos "Flechas Verdes". 1968 - São Bernardo inaugura pista de aeromodelismo no bairro Nova Petrópolis. Municípios Brasileiros Celebram aniversários em 18 de agosto: - Em Goiás, Bom Jardim de Goiás - Em São Paulo, Cajuru e Guarani d''Oeste - No Ceará, Caririaçu - No Rio Grande do Sul, Cruz Alta e Tenente Portela - Em Tocantins, Itaguatins - No Mato Grosso, Nova Santa Helena - Em Minas Gerais, Porto Firme Fonte: IBGE Santos do Dia