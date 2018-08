Polícia prende um dos suspeitos de matar jovem em Santo André

Do Diário OnLine



17/08/2018 | 18:51



Atualizada às 20h32

Policiais do 6º DP (Vila Mazzei), de Santo André, prenderam por volta das 13h20 desta sexta-feira (17) Erick Cordeiro Pereira Soares, 18 anos, após ser reconhecido como um dos homens suspeitos de ter matado a estudante Paula de Freitas Silva, de 18 anos, durante assalto no último dia 9.

Desde a divulgação do retrato falado na quarta-feira (15), a polícia afirma ter recebido diversas denúncias anônimas, inclusive pelas redes sociais, o que teria facilitado sua identificação e prisão. Ele já tem passagem por receptação e furto.

O outro suspeito de ter participado do latrocínio foi identificado como Dudu, 18, e está foragido. Ele também possui três passagens pela polícia.

Soares foi encontrado em casa e teria reagido a prisão. Em depoimento, ele nega participação no roubo seguido de morte e afirma que não conhece Dudu.

Na delegacia, uma das testemunhas reconheceu Soares como piloto da moto. Em sua residência, a polícia apreendeu ainda a camiseta que ele estaria usando no dia da morte de Paula, que também foi reconhecida.

A moto utilizada no dia do crime ainda não foi encontrada. A polícia acredita que, por se tratar de modelo muito caro, seria roubada e foi descartada. A arma de onde saiu o disparo que matou Paula também não foi encontrada.

Caso - Paula foi baleada por volta das 19h10 na Rua Emílio Sales Gomes, no Jardim Aclimação, quando estava a caminho da escola na companhia de uma amiga. Os homens, que estavam de moto, anunciaram o assalto e, segundo a amiga, Paula entregou o telefone e disse “tá bom, toma o celular”. O garupa teria ficado irritado, achou que a jovem havia debochado dele e atirou contra o seu peito. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Estadual Mário Covas, também em Santo André, onde foram feitas tentativas de ressuscitação, porém ela não resistiu. Com informações de Bia Moço