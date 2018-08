Ibovespa cai 1,03% e fecha aos 76.028,50 pontos

17/08/2018 | 18:45



Os investidores operaram pautados pelas contínuas incertezas do cenário eleitoral local, mas também com as atenções voltadas para as movimentações geopolíticas que seguem anuviando o cenário externo. O Ibovespa iniciou a sessão de negócios bastante prejudicado, mas, sob influência da melhora dos índices das bolsas americanas no meio da tarde, conseguiu encerrar o pregão defendendo o suporte dos 76 mil pontos. A queda foi de 1,03%, aos 76.028,50 pontos. As perdas acumuladas somam 0,63% na semana, chegando a 4,03% em agosto.

Para Glauco Legat, analista-chefe da corretora Spinelli, o desempenho do Ibovespa foi muito mais pautado por questões internas do que externas. Nesse conjunto de fatores que influenciaram o apetite por risco, o especialista em renda variável coloca tanto as pesquisas de intenção de voto quanto notícias no plano corporativo que pesaram sobre os papéis.

Legat cita sondagem divulgada hoje na qual o candidato tucano Geraldo Alckmin se mantém estagnado enquanto Fernando Haddad, eventual substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cabeça de chapa do Partido dos Trabalhadores (PT), avança.

Os investidores também optaram por manter a cautela à espera de duas pesquisas, que ouviram eleitores em âmbito nacional, a serem divulgadas na próxima segunda-feira: Ibope e o instituto MDA (pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Também no plano político, está marcado para hoje à noite (22h) o segundo debate com os candidatos ao Palácio do Planalto na Rede TV!.

Na contramão do mau humor, empresas exportadoras como Suzano, Vale, AmBev e Fibria, tiveram desempenho positivo, se beneficiando da alta do dólar frente ao real. Entre as blue chips, as mais líquidas, Petrobras e bancos foram influenciados pelo contexto político. Os papéis da petroleira recuaram 1,60% (ON) e 2,59% (PN). No bloco financeiro, Banco do Brasil perdeu 3,52% seguido por Bradesco (-3,05%) e Itaú Unibanco (-2,56%). As Units do Santander recuaram 1,81%.