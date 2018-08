Ribeirão Pires recebe festival de comida e música

Vinícius Castelli



18/08/2018 | 07:00



Após o sucesso do Festival do Chocolate, a programação na Estância Turística de Ribeirão Pires não para. A cidade recebe hoje e amanhã o Bier Brasil, festival de cerveja artesanal e de food trucks. O evento toma conta do Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193), a partir das 11h. A entrada é um quilo de alimento não-perecível.

Para quem gosta de cerveja, será ótima oportunidade para provar diversas receitas, já que 12 cervejarias disponibilizarão vários produtos. Quem estiver no local contará ainda com oferta gastronômica de 15 food trucks, com cardápios de doces e salgados. Há opções como hambúrgueres, brigadeiros e churros, entre outros quitutes. O público contará ainda com shows do Classical Queen (Queen Cover) hoje, e Nova Legião Urbana, amanhã.