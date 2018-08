Samba no pedaço

Vinícius Castelli



18/08/2018 | 07:00



O cantor Péricles, um dos mais conhecidos da atualidade no universo do samba, solta a voz mais uma vez em sua cidade natal. Ele faz show hoje, a partir das 23h30, no Clube Atlético Aramaçan. O artista divide o palco com um grupo famoso e dono de canções como Caroline e É Tarde Demais, o Raça Negra.

Rosto conhecido também nos programas musicais da Rede Globo, Péricles está com novidades. Após ter lançado, recentemente nas plataformas de streaming, versões acústicas para várias de suas músicas, agora ele apresenta a inédita Logo de Manhã. “Já está disponível nas rádios de todo o Brasil e nas plataformas digitais. Espero que gostem”, diz o artista ao Diário.

“É a minha casa”, fala sobre tocar por aqui. “É muito gostoso cantar para essa galera que me acompanha há algum tempo. Para mim, essa troca, é sempre ótima experiência e grande encontro”, afirma Péricles. Sempre que pode, ele canta no Grande ABC.

Segundo o ex-Exaltasamba, há faixas que não podem ficar de fora do show, como Melhor Eu Ir, Linguagem dos Olhos e Jogo da Sedução, por exemplo. “Tem músicas que realmente não temos como tirar do repertório, mas a gente sempre tenta explorar todos os trabalhos da melhor forma possível. Não ficamos presos à um setlist específico. Nosso termômetro é o público”, explica.

Ele adianta que os que forem ao show poderão conferir duas novas canções do seu próximo álbum – que deve ganhar as prateleiras até o fim de setembro. A já conhecida Até Que Durou e a recém-lançada Logo de Manhã. “Também cantarei outros sucessos da minha carreira, desde a época do Exaltasamba até os meus trabalhos solos”, diz.

O artista conta que, como está em sua cidade natal, a chance de algum velho companheiro de samba, que começou a carreira com ele, aparecer para assistir ao espetáculo ou até mesmo dar uma canja no evento não é impossível. “Isso é algo que acontece naturalmente, os parceiros quando aparecem são sempre bem-vindos, rola uma festa”, afirma.

Raça Negra e Péricles – Música. No Clube Atlético Aramaçan – Rua São Pedro, 345. Santo André. Hoje, a partir das 23h30. Ingr.: R$ 70 e R$ 100 (www.ticket360.com.br).