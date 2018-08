S&P rebaixa rating da Turquia para B+ e diz que PIB sofrerá contração em 2019

17/08/2018 | 18:30



A agência de classificação de risco S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito da Turquia de BB- para B+ e manteve a perspectiva estável, em meio à recente turbulência financeira que afetou a lira turca e influenciou os movimentos dos mercados globais.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P aponta que a extrema volatilidade exibida pela lira nas últimas duas semanas "se segue ao prolongado superaquecimento econômico da Turquia, à alavancagem externa e à deriva das políticas". Para a agência, o enfraquecimento substancial da moeda da Turquia tem implicações fiscais negativas, ao mesmo tempo em que sobrecarrega os balanços das empresas e pressiona ainda mais os bancos turcos. Não por acaso, a agência projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia apresentará contração de 0,5% em 2019, antes de apresentar recuperação gradual.

"O rebaixamento reflete nossa expectativa de que a extrema volatilidade da lira turca e o consequente ajuste acentuado do balanço de pagamentos prejudicarão a economia do país", aponta a S&P. Além da contração econômica, a agência credita que a inflação atingirá um pico de 22% nos próximos quatro meses, antes de cair abaixo dos 20% em meados de 2019. Além disso, a S&P afirma que o enfraquecimento da lira está pressionando o setor empresarial turco, que está endividado, e que isso aumentou consideravelmente o risco de financiamento para os bancos do país.

Para a agência, a incerteza política em solo turco "também irá, provavelmente, travar o investimento privado" no país. Ela aponta, ainda, que a perspectiva estável "reflete os riscos equilibrados para nosso rating da Turquia nos próximos 12 meses". A S&P diz que poderia cortar ainda mais os ratings se verificar uma possibilidade crescente de uma crise bancária sistêmica e que tenha o potencial de minar a posição fiscal do país ou se avaliar uma fraqueza ainda maior no crescimento econômico turco.