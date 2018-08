Dedé comemora volta por cima na carreira e minimiza tropeço do Cruzeiro

17/08/2018 | 18:25



O zagueiro Dedé comemorou nesta sexta-feira a volta para a seleção a brasileira após cinco anos de ausência e também minimizou a derrota do Cruzeiro para o Santos no meio da semana - apesar do placar desfavorável de 2 a 1 no tempo regulamentar, o time mineiro eliminou o adversário nos pênaltis e avançou à semifinal da Copa do Brasil.

"Estou em um momento em que está difícil até de buscar palavras, pela minha emoção, pelo meu dia. Não consigo parar de pensar na voz do Tite anunciando meu nome", disse. Dedé também relembrou o momento difícil da carreira que passou desde 2014, quando sofreu a primeira lesão e a primeira cirurgia no joelho direito.

De lá para cá, foram idas e vindas no departamento médico, precisou realizar novos procedimentos cirúrgicos, ficou de fora dos gramados por longos períodos até finalmente em 2018 conseguir uma sequência de jogos. Sua reestreia aconteceu em 25 de fevereiro, no duelo contra o Boa, pelo Campeonato Mineiro, após oito meses da última recuperação.

"É difícil ficar parado e voltar no ritmo dos caras. Eles sempre tiveram cautela, tocando a bola mais devagar para mim, para minimizar meus erros. Meus companheiros, junto com a comissão técnica, foram fundamentais para meu crescimento e todos os momentos maravilhosos até hoje", disse.

O agradecimento especial foi ao seu companheiro de zaga no Cruzeiro, Léo. "Ele é um fenômeno. Um cara muito trabalhador, uma pessoa sensacional, um cara de muito caráter e dedicação, que se preocupa muito com o companheiro. Eu tenho muitas coisas para falar não só dele, mas também do Murilo, Manoel", elogiou.

Dedé também projetou as próximas decisões do Cruzeiro. Garantido na semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro agora precisa se concentrar no Campeonato Brasileiro - no domingo, às 16h, enfrentará o Bahia, no estádio do Mineirão, pela 19ª rodada do torneio.

"Estamos voltando à rotina do Campeonato Brasileiro. Nosso time é muito unido, um sempre ajuda ao outro. Acho que jogamos muito bem (na quarta-feira, contra o Santos). Nossa equipe está pronta para continuar disputando todas as competições em que estamos", finalizou o zagueiro.