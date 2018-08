'Quintal da Cultura' tem semana especial sobre o Dia do Folclore

Do Diário do Grande ABC



17/08/2018 | 18:14



O Dia do Folclore é celebrado anualmente na data de 22 de agosto e serve para que as pessoas valorizem histórias e personagens que fazem parte de lendas tipicamente brasileiras. Passadas de geração para geração, esses contos servem de inspiração para programação especial do programa "Quintal da Cultura" na semana entre segunda (20) e sexta-feira (24), na grade da TV Cultura.

A agenda temática da atração agita as conversas entre os personagens Doroteia (papel da atriz Helena Ritto), Ludovico (interpretado por José Eduardo Rennó) e Osório (vivido pelo ator Jonathan Faria). Eles apresentam ao público contos famosos em diferentes cantos do País, cada um deles mesclando narrativas, mitos e costumes.

Segue a lista dos episódios a serem apresentados:

Segunda-feira (20): "A Lenda do Curiango" - Urutau e Curiango são dois pássaros considerados os mais feios e de canto mais soturno da floresta. Eles dizem que há foram humanos e contam sobre a jornada que fez com que se tornassem aves;

Terça-feira (21): "O Homem que Laçou a Sorte" - Vaqueiro muito pobre precisa ajudar a família e decide buscar a sorte que o povo do local dizia passar por ali. Ele encontra velhinha que lhe dá quatro moedas e o dinheiro cai nas mãos de comeciante que viaja para a cidade grande;

Quarta-feira (22): "A Lenda da Mandioca" - Viajante passou por tribo que passava muita fome e tenta chamar a atenção da filha do cacique. O pai da moça acredita que ela beijou o rapaz e a castiga, mas ele recebe mensagem durante sonho dizendo que a garota é inocente;

Quinta-feira (23): "O Carbúnculo" - No Sul do Brasil, jesuítas são expulsos pela coroa portuguesa e, durante a fuga, ficam frente a frente com intenso e misterioso brilho. A luz vinha de grande pedra preciosa na testa de um lagarto mágico pego pelo grupo;

Sexta-feira (24): "A Lenda do João de Barro" - O índio guerreiro Jaebé apaixonou-se por Iande, filha do cacique da tribo. Para ficar com a menina, o jovem aceita desafio de ficar sete dias enrolado num couro de anta sem comer ou beber nada.

Os capítulos da semana do folclore do "Quintal da Cultura" vão ao ar às 11h15 e às 17h15.