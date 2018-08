Amber Heard acha nojento o fato de Johnny Depp ter dito que ela defecou na cama deles

17/08/2018 | 18:11



Como você viu, Johnny Depp alegou recentemente que Amber Heard, sua ex-esposa, teria feito cocô na cama deles quando toda a polêmica em volta do divórcio do casal começou. A atriz, claro, negou as acusações e seus representantes disseram que o presentinho teria sido deixado pelo cachorrinho da estrela, que possui problemas intestinais. Mesmo com o assunto aparentemente resolvido, fontes próximas à artista afirmaram ao site Hollywood Life que Amber estaria bem incomodada com toda essa situação.

- Amber acha nojento o fato de Johnny Depp ter revelado essa história estúpida à imprensa. É claro que ele é incapaz de seguir em frente mesmo que o divórcio tenha sido resolvido e ela não quer mais nada com ele. Johnny está claramente tentando humilhar e envergonhar Amber, mas ela cansou de jogar o jogo dele. O casamento deles se tornou realmente tóxico, e é uma época da vida dela que Amber quer deixar para trás para sempre. Ela deseja que Johnny tenha a boa graça de fazer o mesmo.

O informante deixou ainda mais claro que as fezes não eram da atriz.

- Amber veementemente nega ter feito cocô na cama deles. Até mesmo a ideia dela fazer isso é totalmente insana. Não é algo que ela jamais faria. Johnny ficou obcecado com o fato de que era Amber, desde que o incidente aconteceu, e ele nunca iria ouvir a razão, ou acreditar em Amber quando ela jurou que não foi ela.

Ainda, toda a repercussão da história teria afetado Amber mais do que as pessoas podem imaginar.

- Amber está tão chateada com as alegações que chegou a pensar em sair das redes sociais. Ela viu os comentários e os emojis e eles são muito dolorosos e, como ela é uma pessoa muito emotiva, ela está sofrendo muito esses ataques. Ela odeia isso, mas a única coisa que ela pode fazer é sair e, para o seu bem, pretende fazer isso nos próximos dias.

Que tenso, hein?