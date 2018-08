Amigo de Bobbi Kristina Brown, que a encontrou inconsciente na banheira, morre de overdose

17/08/2018 | 18:11



Max Lomas, amigo próximo de Bobbi Kristina Brown que a encontrou inconsciente na banheira, morreu de overdose. Segundo informações do site TMZ, Max estava na casa de um amigo na última quarta-feira, dia 15, e alegou que iria usar o banheiro. Depois de um tempo, esse amigo ficou preocupado ao perceber que Lomas estava demorando demais e foi atrás dele para ver se alguma coisa tinha acontecido.

Fontes afirmaram ao veículo que Max foi encontrado inconsciente no chão do banheiro, com uma seringa próxima ao seu corpo. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Lomas foi muito importante para o mistério em torno da morte de Bobbi Kristina, filha de Whitney Houston. Foi ele quem encontrou o corpo da menina quando ela sofreu overdose, e também passou bastante tempo com o namorado da amiga, Nick Gordon, enquanto ela estava em coma no hospital antes de sua morte. Max também tinha sido apontado, na época, como o traficante de Bobbi Kristina - mas ele negou as acusações.