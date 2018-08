Luciana Gimenez critica postura de pessoas nas redes sociais: - Ninguém fala a verdade

17/08/2018 | 18:11



Luciana Gimenez mandou a real na noite da última quinta-feira, dia 16, em seus Stories. A apresentadora fez uma crítica à postura que a maioria das pessoas costuma ter nas redes sociais. Segundo ela, essa atitude de publicar somente coisas positivas contribui para o desencadeamento de uma depressão em alguém mais sensível.

- Nesse Instagram ninguém fala a verdade. Está todo mundo de férias, todo mundo magro, sem celulite, sem problema. Acho que as pessoas deveriam colocar de verdade o que está rolando. Isso dá depressão. Se você está na b***a, ou se você não está bem, você olha e fica Pô, só eu estou c****a? Está todo mundo superbem? O povo deveria postar a real, tipo quando está com dor de barriga, quando quebrou o carro, quando está com cólica, quando chegou o boleto. Tipo, falar a real, sabe?

E você, o que achou da declaração da artista?