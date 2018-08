Mara Maravilha não faz mais parte do Fofocalizando

17/08/2018 | 18:11



Mara Maravilha, que estava no Fofocalizando desde 2016, foi afastada definitivamente do programa. Um comunicado da assessoria de imprensa do SBT confirmou, na sexta-feira, dia 17, que Mara continua com seu contrato na emissora mas que está sendo desligada do programa:

Mara Maravilha e a direção do SBT, em comum acordo, decidiram que a apresentadora não fará mais parte do programa Fofocalizando. A artista permanece como contratada da emissora e aguarda novos projetos.

Durante o período em que apresentou a atração, Mara se envolveu em diversas brigas. A mais recente foi com o colega Leo Dias, ao falar que ele cometeu uma fake news quando ele relatou que o cachorro do cantor Belo mordeu a mãe de Gracyanne Barbosa, quando isso não aconteceu realmente. Leo respondeu que por serem colegas de trabalho, deveriam se apoiar e não criticar uns aos outros.

O assuntou continuou rendendo, e durante uma transmissão ao vivo em uma rede social Mara afirmou que quem não conseguisse conviver com ela, teria que pedir para sair porque ela não pediria mais.

A emissora nega que Silvio Santos esteja ligado ao desligamento de Mara, eles afirmam que a decisão ficou entre o diretor do programa, Fernando Pelégio, e a apresentadora. Os colegas de programa, Mamma Bruschetta, Leo Dias, Leão Lobo, Décio Peccinini e Lívia Andrade não sabiam da notícia, e também foram pegos de surpresa.

Pouco tempo depois do anúncio, Mara Maravilha era o assunto mais comentado no Twitter.