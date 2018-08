Carioca, Matheus Mazzafera e Maurício Meirelles estarão no Video Show

17/08/2018 | 18:11



O Video Show vai ganhar mais três membros nos próximos dias, como a própria Globo revelou nesta sexta-feira, dia 17.

O comediante Carioca, o youtuber Matheus Mazzafera e o também comediante Maurício Meirelles entraram para os quadros da atração vespertina.

Após algumas críticas ao novo formato, que tem Sophia Abrahão, Viviam Amorim e Fernanda Keulla como apresentadoras e Ana Clara interagindo com o público da web, parece que eles vêm dar um up no programa!

Segundo a assessoria, eles irão desbravar à sua maneira os bastidores dos Estúdios Globo e do cenário cultural nacional, e se divertir levando ao público olhares diferentes do mundo do entretenimento.