Congresso discute mudanças após a reforma trabalhista

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



17/08/2018 | 16:23



A primeira edição do Congresso Trabalhista Região do ABC, com o tema ''a nova CLT'', propõe discussão sobre as mudanças propostas pela reforma trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. O evento conta com a presença de empresários do setor do transporte coletivo da região, advogados especialistas, além de desembargadores e juízes do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região de São Paulo).

O evento, organizado pelo SETC ABC (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC), é realizado hoje, até às 18h, no Hotel Plaza Mayor, em Santo André. Dentre os temas discutidos destacam-se a reforma trabalhista e o processo trabalhista, a reforma trabalhista e o sindicato e a reforma trabalhista e o contrato de trabalho.

Francisco Bernardino Ferreira, diretor jurídico do SETC ABC e organizador do evento, destaca que o principal problema após as alterações do CLT é a insegurança jurídica. “(Durante este evento) Saímos um pouco do tecnicismo excessivo das leis, dando uma explicação objetiva e direta sobre direito do trabalho e, principalmente, os reflexos da reforma trabalhista”.

Em sinergia, José Romano Netto, presidente do SETC ABC, afirma que “o congresso visa unificar o discurso entre justiça do trabalho e empregadores”. “As empresas têm se esforçado para se atualizarem sobre o tema e a ideia é que essa discussão se torne um evento anual”, completa.