Projeto #Legado compartilha conhecimento para jovens da região

Stefanie Sterci



19/08/2018 | 00:00



Em sua quarta edição e com quase dois anos de trajetória, o Projeto #Legado, fundado pelo estudante de Administração e morador de Santo André Rodrigo Ferreira dos Santos, 23 anos, busca o incentivo à educação e a marca de gerações por meio de valores. Para isso, a ação busca passar para jovens de 15 a 20 anos, o conhecimento compartilhado por meio de encontros semestrais com palestrantes de diferentes setores no Corpo de Patrulheiros Mirins, em Santo André. Na sexta-feira, por exemplo, integrantes receberam bate-papo com o diretor-geral da Universia Brasil, Anderson Pereira, que abordou sobre os princípios do sucesso que guiam a carreira: sonhar, saber, suor e sintonia.

A história nasceu no coração do jovem Santos com o sonho de passar adiante as oportunidades que traçaram seu destino. Aos 16 anos, era também estudante de entidade andreense, que tem objetivo de capacitar pessoas em vulnerabilidade social com atividades socieducativas com foco em preparação ao mercado de trabalho. Foi assim que conquistou seu atual emprego, em renomado banco, e, em 2017, integrou turma do instituto CEO do Futuro, onde criou o Projeto #Legado. “No quesito extraclasse somos desafiados a ajudar uma ONG. Como fui aluno de uma eu a escolhi”, comenta o idealizador, que explica que o nome se deve justamente ao propósito da ação, que consiste em investir em cada um e ajudar a caminhar em direção aos objetivos.

ANTERIORES

A primeira iniciativa ocorreu em janeiro 2017, quando arrecadaram R$ 2.250 vendendo rifas e doces na Avenida Paulista, na Capital, para auxiliar adolescentes que tinham dificuldades de arcar com os custos de transporte. Depois disso, a programação contou com palestras do jornalista Clóvis de Barros Filho e do CEO do Grupo Gaia e João Paulo Pacífico. Neste ano, em maio, o apresentador e comediante André Vasco foi um dos convidados para ministrar aos estudantes da região. Na ocasião, compartilhou um pouco sobre sua trajetória, seus altos e baixos e os dois lados da fama. “Eu também comecei em um projeto social e foi assim que descobri meus dotes artísticos. Falar para essa turma é uma terapia, onde eu falo, mas também escuto, também aprendo”, contou Vasco durante entrevista para o DGABC Mix, que pode ser assistida pelo www.dgabc.com.br. O artista também ressaltou o uso em excesso das redes sociais e como uma vida com máscaras pode ser prejudicial. A mensagem dele é aproveitar os momentos da vida, sem a necessidade de muita exposição.