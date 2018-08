Faculdade da USP alerta alunos e funcionários sobre presença de escorpiões

17/08/2018 | 16:17



A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP alertou na quinta-feira, 16, a seus alunos, professores e servidores sobre a presença de escorpiões nas dependências da faculdade. No comunicado, a FEA alertou e orientou as pessoas sobre as medidas preventivas e de que forma agir em caso de eventuais picadas.

Segundo a faculdade, somente no mês de agosto, foram capturados dois escorpiões-amarelos (Tityus serrulatus). Em maio deste ano, um escorpião-marrom (Tityus bahiensis) já havia sido encontrado.

Além de encaminhar os animais para o Instituto Butantan, onde foram identificados, a FEAUSP avisou o Serviço de Saúde Ambiental da Prefeitura do Campus da Capital da USP, que recomendou medidas corretivas a serem adotadas para redução de escorpiões nos prédios da Faculdade e em seu entorno. Uma das principais medidas é a limpeza geral das áreas.

As pessoas foram orientadas em caso de acidente com escorpiões a procurar o Instituto Butantan para atendimento gratuito da população atacada por animais peçonhentos.

A FEA também distribuiu à sua comunidade material informativo em que estão relacionadas medidas preventivas para controle de escorpiões, além da orientação para procurar atendimento médico em caso de acidente, evitando a realização de procedimentos caseiros.