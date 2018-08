Acigabc celebra 30 anos de trajetória em restaurante de São Bernardo

Juliana Bontorim



Três décadas de história marcadas por clima de alegria e harmonia entre integrantes da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC). Desde o coquetel regado a uísque até o fechamento do jantar com direito a sobremesa de brownie de chocolate com sorvete, o salão do Buffet Napoleão, em São Bernardo, foi lugar para colocar a conversa em dia para os 150 convidados. Apesar do clima descontraído, os participantes não se arriscaram na pista de dança, embora tivessem sido desafiados – em tom de brincadeira – pela diretora social da unidade, Valéria Regina Corrêa. “Além de ser uma entidade que reúne muitos empresários e que gera muita oportunidade de negócios, a relação entre eles não se restringe a trabalho. Vivenciamos muito carinho, amizade e companheirismo”, comenta o presidente Marcus Santaguita, sobre a satisfação pelo desempenho da instituição e pela esperança de que o mercado imobiliário volte a crescer assim que o futuro político do País seja resolvido. A atividade contou com lideranças políticas, dentre elas, o prefeito são-bernardense, Orlando Morando.

Sorte

Utensílios de cozinha e eletrodomésticos serão sorteados em ação promovida pela Casa do Caminho Ananias, hoje, em Santo André. “Contribui para mantermos nossos projetos sociais, como a casa de acolhimento para idosas e também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos”, explica a coordenadora administrativa, Gleice Francisquetti. Para participar, é necessário compra de cartela.

Almoço

Coordenadora da Associação Beneficente Cantinho da Meimei, em São Bernardo, será anfitriã em Feijoada do Bem, hoje, a partir das 11h. “São esperadas 200 pessoas para saborear a comida brasileira ”, conta Irany Dionisio.

Unione

Padre e pároco reitor da são-bernardense Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem, Giuseppe Bortolato ministrará Santa Missa dos Italianos, hoje, às 12h, promovida pela Sociedade Cultural Brasilitália. Após o momento religioso, tradicional Macarronada do Padre promoverá confraternização entre os participantes.

Programação

Em Santo André, Clube Atlético Aramaçan estará agitado, hoje, com duas diferentes ações. Às 8h, corrida e caminhada, e às 14h, encontro de noivas e debutantes. “Estamos comemorando 88 anos de fundação e procuramos realizar várias atividades para todos”, conta o presidente Sidenei Matrone.