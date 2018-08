Beatriz Segall está internada há duas semanas em São Paulo, diz revista

17/08/2018 | 16:11



A atriz Beatriz Segall, a Odete Roitman da novela Vale Tudo, que está sendo reexibida atualmente pelo canal Viva, está internada em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, segundo a revista Veja.

Com 92 anos, a dama da TV e do teatro teria sofrido um tombo em seu apartamento no começo de 2018, e, mais recentemente, teria pego uma pneumonia.

Ainda de acordo com a revista, ela estaria já duas semanas internada, se alimentando apenas de sopa, e passando grande parte do tempo de olhos fechados.