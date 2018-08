Ribeirão tem inscrições abertas para curso de fotografia digital

Do Diário OnLine



17/08/2018 | 15:50



O Espaço CO2 de Artes, em Ribeirão Pires, está com inscrições abertas para o curso básico de fotografia digital. As aulas começam no dia 15 de setembro e serão realizadas aos sábados, das 13h às 14h30. A programação conta com 12 encontros teóricos e sete saídas fotográficas, incluindo uma noturna. O investimento é de R$ 150.

Para participar, é necessário possuir equipamento fotográfico com possibilidade de operação manual ou smartphone que tenha boa resolução de câmera. As aulas serão ministradas pelo jornalista e fotógrafo Bruno Bocchini. Serão usados conceitos da linguagem fotográfica e aspectos técnicos, como enquadramento, luz, velocidade, abertura e profundidade de campo, além de debater o uso do flash.

O Espaço CO2 de Artes fica na Rua José Mortari, 20, Vila Suíssa. O telefone é 4824-5582.