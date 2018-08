Exposição de arte abstrata chega à região

Caroline Manchini



17/08/2018 | 15:49



O Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155), em Santo André, recebe a exposição (DES)EQUILÍBRIO, com obras da artista plástica Lucila Rodrigues. Em busca constante pelo autoconhecimento e inspirada em grandes pintores como Kandinsky, Van Gogh e Luiz Sacilotto, os quadros começaram, há três anos, a ganhar forma. Formas geométricas abstratas, pintadas com tinta acrílica, guache, nanquim e lápis de cor aquarelável, além das colagens sobre papel. A mistura de cores e os traços marcantes caracterizam as telas da artista que, há 10 anos, se dedica à pintura.

O público ainda terá a oportunidade de participar de encontros com Lucila, que fará, todo segundo domingo do mês, das 16h às 18h, pinturas ao vivo no Piso 1 do centro comercial. A entrada é gratuita. Mais informações no telefone (11) 3135- 4500.