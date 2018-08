São Bernardo festeja aniversário de 465 anos no Pavilhão Vera Cruz

Juliana Bontorim



18/08/2018



Grande expectativa gira em torno de noite glamurosa no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Todas as atenções estão voltadas para a cidade são-bernardense, que completará 465 anos no dia 20 de agosto. Assim como no ano passado, convites foram vendidos a R$ 1.000. O valor arrecadado será revertido para o Fundo Social de Solidariedade. “Estamos muito satisfeitos com o sucesso alcançado neste evento beneficente. Mais do que celebrar mais um ano de fundação, as pessoas acreditam no trabalho social e no poder de transformação dessas ações”, festeja o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. A programação para a celebração está intensa. Atrações diversas no palco, cerimonial, jantar, apresentação em duas partes da Orquestra Filarmônica do município e leilão.

Gastrô

Atividade tradicional há 25 anos no Lar da Mamãe Clory, em São Bernardo, a Noite da Pizza terá edição, hoje, às 19h. Serão mais de 20 voluntários com a mão na massa, em busca de recursos para a entidade. “Precisamos manter a nossa missão que é assistir e amparar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social”, comenta a organizadora, Carolina Guerrero.

Dedicação

Time de Voley Master do Esporte Clube São Caetano terá festa de comemoração de 30 anos de história, hoje, na sede do grupo. São 35 mulheres que integram a equipe, tendo o mesmo técnico, Fernando Gomes, desde a fundação. “Vibramos umas pelas outras. Temos mães que eram jogadoras e agora as filhas continuam no time. É quase uma grande família”, comenta uma das integrantes Nina Kuznetzow.

Criação

Cervejeiros caseiros da região e Capital terão troca de experiências e sabores artesanais, hoje, em espaço de Santo André. “A geladeira fica disponível para que os participantes possam gelar suas cervejas e degustar, promovendo uma troca de ideias”, explica o proprietário, Robson Biscaino.

Talento

Fotógrafo de Santo André, Celso Vick comandará workshop, entre hoje e amanhã, na Capital, para profissionais e interessados no setor de fotografia de casamento. “Fiz um estudo de mercado, além de dar dicas sobre retratos, tendências e divulgação”, comenta.