Sabrina Sato e Camila Pitanga aparecem nuas com barrigão

17/08/2018 | 15:15



Embora Sabrina Sato esteja grávida agora, em 2018, e Camila Pitanga tenha dado à luz Antônia em 2008, as duas têm algo em comum: ambas posaram para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson, nuas, com o barrigão das filhas à mostra.

Ele relembrou os cliques mostrando-os impressos, para uma exposição que está planejando.

Muitos internautas pediram cliques de uma outra grávida famosa: Isis Valverde.