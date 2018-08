TNT anuncia 'The Angel of Dakness', continuação da minissérie 'O Alienista'

17/08/2018 | 15:02



O canal norte-americano TNT anunciou que vai produzir a continuação da minissérie O Alienista, que no Brasil está disponível na Netflix. Sucesso de crítica e de público, a produção acompanha a história do psiquiatra Laszlo Kreizler (interpretado por Daniel Brühl), que tenta introduzir o estudo de doenças mentais nas investigações da polícia de Nova York da virada do século 19 para o 20.

Essa nova minissérie vai adaptar o livro The Angel of Darkness, continuação direta de O Alienista, ambos escritos pelo norte-americano Caleb Carr. "Não poderíamos estar mais orgulhosos das indicações que O Alienista conseguiu nesta temporada de prêmios por conta do incrível trabalho que os atores e equipe técnica fizeram em trazer à vida esse período da história", disse Sarah Aubrey, vice-presidente de programação da TNT, em comunicado obtido pelo site Deadline.

"Nossa audiência se apaixonou por esses personagens multidimensionais e atemporais, sua jornada e dificuldades vivendo em uma época complicada. Com essa continuação vamos imergir novamente os nossos telespectadores no mundo deles para enfrentar um novo inimigo", completou.

Luke Evans e Dakota Fanning, que completavam o elenco principal de O Alienista, também vão voltar para essa continuação. Ainda não há data de estreia prevista para The Angel of Darkness.