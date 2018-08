Angela Kinsey diz para sobrinho não colocar foto dela no perfil do Tinder

17/08/2018 | 14:56



Angela Kinsey, que ficou conhecida por interpretar Angela Martin em The Office, deu uma "bronca" em seu sobrinho James, de 25 anos. James tem um perfil no Tinder e usou uma foto ao lado da atriz para chamar a atenção no aplicativo de relacionamento.

"Músico a vida inteira, consigo me dar bem com quase todo mundo. Também sou ex-bombeiro. E sim, Angela de The Office é a minha tia", escreve James no perfil.

Angela viu o perfil e publicou um Stories com uma indireta a James. "Sobrinhos, não me coloquem em suas fotos de perfil do Tinder. Obrigada", escreveu a atriz.