Notícias da semana - 12 a 18 de agosto

Do Diário do Grande ABC



19/08/2018 | 08:00



ECONOMIA

Milhões de jovens brasileiros vivem na pobreza

Levantamento da Unicef (Fundo das Nações Unidas Para a Infância) aponta que a pobreza afeta cerca de 32 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. O número corresponde a 61% do total de jovens do País ou pode-se dizer que seis em cada dez deles sofrem desse mal social. Os dados foram obtidos com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2015, responsável por reunir informações de características da população.

Os que vivem nessa realidade enfrentam falta de direitos em relação a moradia, comida, saneamento básico (atividade ligada a coleta de esgoto, por exemplo) e educação. Problemas quanto a existência de trabalho infantil também foram detectados. As privações para crianças negras é ainda maior.

O relatório diz que a chamada ‘pobreza monetária’ ocorre quando a pessoa é incapaz de reunir dinheiro para comprar uma cesta básica, com itens para serem usados por uma família durante o mês, com o valor variando entre R$ 269 (quem vive na zona rural) e R$ 346 (moradores de regiões urbanas).

CULTURA

Disney inicia filmagens da adaptação de ‘Mulan’

A Disney anunciou o início das filmagens do live-action da animação "Mulan" (1998). O filme dá continuidade a projeto do estúdio em apresentar suas animações com atores reais.

A chinesa Liu Yifei, 30 anos, fará o papel principal. As gravações irão acontecer em pontos na China e na Nova Zelândia. "Mulan" tem estreia no Brasil prevista para 26 de março de 2020.

ESPORTES

Messi festeja título e torna-se maior campeão do Barcelona

Lionel Messi comandou o time espanhol do Barcelona ao troféu da Supercopa da Espanha ao vencer o Sevilla por 2 a 1, em partida única. O atacante agora aparece no topo da lista de maiores campeões da história do time catalão (originário da região da Catalunha, em seu país), com 33 títulos conquistados desde sua chegada ao elenco profissional da equipe, em 2003.

Ele superou o meio-campista Iniesta, atualmente no Vissel Kobe (Japão), com quem estava empatado no número de 32 conquistas festejadas.

Entre as taças do camisa 10 pelo Barcelona estão três Mundiais de Clubes, quatro Champions League e nove Campeonatos Espanhóis. Messi inicia a temporada 2018-2019 brigando, no mínimo, por mais três títulos.

POLÍTICA

Calendário eleitoral libera candidatos para fase de campanha

A campanha eleitoral começou. Os candidatos podem realizar comícios (reunião pública para que possam falar dos projetos e/ou criticar adversários), distribuir panfletos, participar de carreatas (passeio em veículos) e fazer propaganda gratuita na internet. Ações na TV serão iniciadas em 31 de agosto.

A população irá escolher representantes entre cargos de presidente, governador, senadores e deputados federais e estaduais. As eleições ocorrem em 7 de outubro.