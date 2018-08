Liam Payne revela lançamento de primeiro EP em carreira solo

Do Diário do Grande ABC



O cantor Liam Payne aproveitou esta sexta-feira (17) para anunciar o lançamento de de seu primeiro EP solo. Com o nome de "First Time", o projeto será apresentado ao público a partir do dia 24 de agosto. A revelação foi feita por meio de postagem do popstar britânico em suas contas nas redes sociais.

Inicialmente, a ideia de Liam era apresentar disco solo completo. Segundo mensagem deixada no Twitter, ele explicou que o álbum já estava pronto, mas que as canções, vistas hoje em dia, parecem distante do som que o representa.

"Agora estou de volta ao estúdio trabalhando duro para finalizar algumas músicas novas do álbum. Estou genuinamente animado com as músicas que estou escrevendo e gravando, e mal posso esperar para que elas estejam prontas para vocês", comentou na internet. "Por enquanto, este EP é uma coleção de músicas das quais eu estou realmente orgulhoso."

O trabalho contará com quatro faixas: "First Time", "Home With You", "Depend On It" e "Slow".