Turquia faz acusação falsa sobre pastor e ele precisa ser libertado, diz Trump

17/08/2018 | 12:16



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a Turquia "tem sido um problema há tempos". Segundo ele, a Turquia fez uma "acusação falsa" contra o pastor americano Andrew Brunson e ele deveria ser libertado logo.

Mais cedo, um tribunal superior turco negou um pedido de libertação de Brunson, acusado de espionagem e terrorismo por seu suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado contra o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em 2016. Os EUA dizem que o pastor é inocente e o caso se tornou um entrave para a relação bilateral, o que levou Trump a elevar tarifas contra o aço e o alumínio da Turquia e esta a retaliar contra produtos americanos. "Eles não podem pegar nossas pessoas, vamos ver o que acontece", afirmou o americano.

Trump comentou ainda sobre a afirmação feita mais cedo por ele no Twitter de que pode haver uma mudança nos EUA, permitindo que as empresas divulguem balanços semestrais, não mais a cada trimestre. Segundo ele, "faz sentido" uma mudança como essa, para que as corporações possam pensar mais no longo prazo. "Olhamos com seriedade essa possibilidade", comentou, logo antes de embarcar em uma viagem de fim de semana para sua residência privada em Southampton, Nova York, e para seu clube de golfe em Bedminster, em Nova Jersey.