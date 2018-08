Em transmissão ao vivo, Mara Maravilha manda indireta para Leo Dias: - Vai ter que pedir para sair

17/08/2018 | 12:11



Mara Maravilha e Leo Dias nunca se deram muito bem na apresentação do Fofocalizando, no SBT. Porém, recentemente as farpas entre os dois ganharam dimensões maiores, com Mara chegando a chorar ao vivo! A briga chegou até mesmo a Silvio Santos, que teve que intervir para apaziguar o climão.

Porém, nem por isso os dois deixaram de se estranhar. Na última quarta-feira, dia 15, por exemplo, Leo Dias se enganou ao dar uma notícia, e Mara o acusou de propagar fake news. No dia seguinte, a apresentadora resolveu polemizar ainda mais em uma transmissão ao vivo no Instagram da emissora e mandou uma suposta indireta para o colega:

- Quem não consegue conviver comigo, agora vai ter que pedir pra sair. Porque eu não peço mais.

Ela não parou por aí, já que ainda aproveitou para mandar um recado para os haters:

- No fundo, me promove, né? Vamos combinar? Quanto mais falam de mim, mais sou lembrada.