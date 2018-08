Jill Janus, vocalista da banda Huntress, morre aos 43 anos de idade

17/08/2018 | 12:11



Jill Janus, vocalista da banda de heavy metal Huntress, foi encontrada morta em sua casa em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Em comunicado oficial, a banda informou que a cantora se suicidou, após sofrer por anos de depressão. Ela tinha 43 anos de idade:

É com corações esmagados que anunciamos que Jill Janus faleceu (...) Janus falou publicamente sobre esses desafios na esperança de orientar os outros a abordar e superar suas doenças mentais.

Além do Huntress, Jill também foi idealizadora de outros projetos musicais, como o TheStarbreakers e a banda só de mulheres Chelsea Girls, em que a cantora se uniu a Corey Parks, do Nashville Pussy, Samantha Maloney, do Hole, e Allison Robertson, do The Donnas, para fazer um tributo aos grandes clássicos do rock.