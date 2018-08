Ex-marido de Aretha Franklin relembra últimos momentos com a cantora: - Ela foi forte até o fim

17/08/2018 | 12:11



A última quinta-feira, dia 16, foi bastante triste para a música. Aos 76 anos de idade, morreu Aretha Franklin, que deixará muitas saudades nos fãs de soul e também nas pessoas que conviveram com essa grande artista.

Em seus últimos dias, a cantora recebeu a visita de nomes como Jesse Jackson e Stevie Wonder, e também do ex-marido, Glynn Turman. Em entrevista para a People, o ator falou sobre seus últimos momentos com Aretha, e contou que a considera como grande amor de sua vida:

- Senti o pulso dela segurando seu braço frágil, e eu pude sentir seu pulso, que estava forte. Então ela estava lutando até o final.

Franklin e Turman, que não tiveram filhos juntos, se casaram em 1978, separaram-se em 1982 e se divorciaram em 1984. A cantora nunca mais se casou, mas permaneceu em um relacionamento de longa data com Willie Wilkerson até sua morte, enquanto Glynn se casou novamente:

- Ela sempre foi uma guerreira - uma mulher forte e forte e uma lutadora. Seu pulso me disse que ela não estava em modo de rendição. Ela ia lutar até o fim.