Grupo Só Love e Brincadeira comanda evento teen especial em Santo André

Do Diário do Grande ABC



17/08/2018 | 12:06



O Clube Icaraí (Rua do Salto, 50. Tel.: 4992-3332), em Santo André, abre as portas no fim de semana para receber o projeto Talentos Brilhantes, com shows e desfiles de talentos teens.

A principal atração fica por conta das participações musicais. Destaque para a performance do grupo Só Love e Brincadeira, comandado pelo ator Jean Paulo (conhecido do grande público por ter interpretado o personagem Cirilo no remake de "Carrrossel") e que ainda conta com Isabella Brito, Giovanna Ruiz e Gabriel Nieri.

Guilherme Martinez e Fernanda Ouro, ambos com participação em temporadas passadas do programa "The Voice Brasil Kids", e a cantora e atriz Cinthia Cruz, com passagem pela novela "Chiquititas", também estão responsáveis pela trilha sonora da festa.

O evento ocorre no domingo à tarde, a partir das 16h, com ingressos a R$ 40 vendidos no local.