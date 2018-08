Obras alteram circulação dos trens da CPTM neste fim de semana

Do Diário OnLine



Neste fim de semana, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) realizará obras de modernização em suas linhas, inclusive na Linha 10-Turquesa, que atende o Grande ABC. Por isso, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos. Confira a programação:



Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato)



Domingo: das 4h à meia-noite, haverá serviços no sistema de rede aérea entre as estações Perus e Caieiras. Devido às intervenções no Expresso Leste, excepcionalmente, os trens da Linha 7 seguirão até a Estação Brás. O intervalo médio será de 24 minutos entre Brás e Francisco Morato.



Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)



Sábado: das 21h até o fim da operação comercial, serão realizadas obras de modernização no sistema de sinalização entre as estações Santa Terezinha e Barueri. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Carapicuíba e Itapevi.



Domingo: das 4h à meia-noite, as obras de modernização estarão concentradas no sistema de rede aérea entre as estações Jandira e Itapevi.



Das 6h às 23h, também haverá intervenções na Estação Jardim Belval. Neste período, o intervalo médio dos trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e de 32 minutos de Barueri a Itapevi. Nos demais horários, o intervalo será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi.



Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)



Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, os serviços serão executados nos equipamentos de via permanente entre as estações Autódromo e Primavera-Interlagos. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha.



Domingo: das 8h às 19h, as intervenções nos equipamentos de via permanente seguem entre as estações Vila Olímpia e Berrini. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos em toda a linha.



Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)



Domingo: das 7h às 19h, os trabalhos ocorrerão nos equipamentos de via permanente nas imediações da Estação Mooca. O intervalo médio entre os trens será de 15 minutos na linha durante todo a operação comercial.



Linha 11-Coral (Luz – Guaianases)



Domingo: das 4h à meia-noite, a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera para a execução de obras de modernização nos sistemas de rede aérea e sinalização. Os usuários deverão utilizar a Linha 7-Rubi e a Linha 3-Vermelha do Metrô.



Das 4h às 11h, as viagens serão realizadas entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, com intervalo médio entre os trens de 30 minutos. A partir das 11h até a meia-noite, o intervalo será de 15 minutos.



Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes)



Domingo: das 4h à meia-noite, os trens seguirão direto de Corinthians-Itaquera até Estudantes, sem necessidade de baldeação na Estação Guaianases.



Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.