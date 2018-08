Operação conjunta das Forças Armadas mira tráfico no Complexo do Alemão

17/08/2018 | 11:51



O Comando Conjunto deflagrou na madrugada desta sexta-feira, 17, operação conjunta com a Polícia Civil para apurar denúncias de tráfico de drogas no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o Comando Militar do Leste, a operação deslocou 235 militares das Forças Armadas e 70 policiais civis, além de veículos blindados e helicópteros.

Durante a operação, algumas vias do complexo serão interditadas.

A ação tem como objetivo verificar denúncias de atividades criminosas na região, especialmente o tráfico de drogas.

Na madrugada desta sexta, moradores registraram tiros no Complexo do Alemão.

Segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio, que monitora este tipo de atividade no Rio de Janeiro, o primeiro relato foi notificado por volta das 2h30.

Até o fechamento deste texto, ainda não havia um balanço oficial de prisões ou apreensões.