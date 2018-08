Manchester City revela que De Bruyne ficará 3 meses sem jogar por lesão no joelho

17/08/2018 | 09:35



Dois dias depois de se lesionar o joelho direito em um treinamento na cidade de Manchester e após passar por vários exames médicos, o meia belga Kevin De Bruyne ficará três meses sem jogar no Manchester City. O prazo de recuperação do jogador foi revelado nesta sexta-feira pelo clube da Inglaterra em um comunicado em seu site oficial.

A "boa notícia" é que não será preciso fazer uma cirurgia para tratar a lesão nos ligamentos do joelho direito de Kevin De Bruyne. "Não será necessária nenhuma operação cirúrgica e o jogador ficará três meses sem jogar. Todos no City desejam a ele uma rápida recuperação", informou o clube em seu comunicado.

Não é a primeira vez que Kevin De Bruyne machuca o joelho. Em 2016, ele teve um problema semelhante e ficou pouco mais de dois meses afastado dos gramados. O jogador é peça fundamental na equipe do técnico espanhol Pep Guardiola e na última temporada contribuiu para a conquista do Campeonato Inglês.

O Manchester City iniciou a defesa do título no último final de semana com uma vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, fora de casa. Kevin De Bruyne entrou no segundo tempo porque voltou recentemente de férias. O jogador se apresentou depois da maioria do elenco pois conquistou, junto com a seleção da Bélgica, o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia.

A lesão no joelho também o prejudicará na seleção. Caso fique três meses em recuperação, Kevin De Bruyne perderá os quatro jogos da fase de grupos da Liga das Nações - dois contra a Suíça e outros dois contra a Islândia - e amistosos contra Escócia (em setembro) e Holanda (outubro).