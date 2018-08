Recebi pedido para que empresas divulguem balanços semestralmente, diz Trump

17/08/2018 | 08:48



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que recebeu um pedido para que o país altere a forma como determina que as empresas divulguem resultados, passando de balanços trimestrais para semestrais. Segundo ele, isso permitiria uma maior flexibilidade e economia.

"Ao falar com alguns dos principais líderes empresariais do mundo, perguntei o que tornaria as empresas (empregos) ainda melhores nos Estados Unidos. 'Parem com os balanços trimestrais e mudem para um sistema semestral', me disse um deles. Isso permitiria maior flexibilidade e economia de dinheiro", afirmou Trump em sua conta no Twitter nesta sexta-feira.

O presidente americano disse na mesma mensagem que já pediu à comissão de valores mobiliários americana, a SEC, que estude essa possibilidade.