Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão pires realiza entrega de arrecadação

Stefanie Sterci



17/08/2018 | 08:45



Representantes de entidades sociais, religiosas e associações de bairro receberam cartas oficiais do Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires em entrega simbólica realizada, ontem, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. A partir de hoje, os integrantes poderão começar a retirada de alimentos arrecadados no Festival do Chocolate. A festa angariou 93 toneladas, que serão destinadas também para famílias assistenciadas e uma parte ficará no estoque para futuro direcionamento.