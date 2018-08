Especialista marca presença em entrega do Helbor Family Garden em São BernardoEspecialista marca presença em entrega do Helbor Family Garden

Juliana Bontorim



17/08/2018 | 08:30



Advogado e comentarista da TV Globo, Marcio Rachkorsky marcou presença em encontro para entrega do Helbor Family Garden, residencial na Chácara Inglesa, em São Bernardo. "É importante situar esses moradores, pois passarão a viver no mesmo residencial e precisam manter a harmonia do ambiente e a pensar em conjunto", explicou o especialista. Na data, 40 famílias receberam as chaves de seus apartamentos. A construtora de Mogi das Cruzes celebra sete empreendimentos na região do Grande ABC e lançará neste fim de semana mais um investimento no bairro Jardim, em Santo André.

Valorização

De traje esporte fino, profissionais e autoridades estarão reunidos na sétima edição de jantar dançante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, hoje, em clube andreense. A noite ganhará agito com a banda Acquamarina. “É um momento único para congraçamento da classe no Grande ABC, retratando espírito festivo e comunhão”, comenta o presidente da subsecção Roberto Gonçalves, que está em dupla festividade, já que comemorou aniversário ontem.

Comando

Em posse conjunta, os clubes rotarianos mauaenses Barão de Mauá, 8 de Dezembro e Pilar terão cerimônia de transmissão, hoje, em espaço de festas da cidade. Deixam a presidência Odair Marcos Branco, Eduardo Marques e José Gudzwinkas. Assumem, respectivamente, Augusto Cesar de Souza, Gerson Ribeiro e Richard Priebsch. Atividade contará com agito musical e apresentação de integrantes do grupo sobre doações em combate à poliomielite.

União

Gestores e empresários terão momento de networking e de conhecimento, hoje, das 8h30 às 17h30, no 2º Salão de Negócios de Mauá, no Teatro Municipal. A ação, aberta ao público, pede como entrada a doação de um quilo de alimento não perecível. Entre os temas abordados estão Indústria 4.0, Gestão de Pessoas e Impostos. “Queremos promover o aumento do consumo na cidade”, explica o presidente da Associação das Empresas do Polo Industrial do Sertãozinho, Fausto Cestari Filho.