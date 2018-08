Gestão Aécio Neves é criticada por Fernando Pimentel em debate

17/08/2018 | 00:14



No quarto bloco do debate da Band entre candidatos ao governo de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira, 16, a gestão do atual senador e candidato a deputado federal, Aécio Neves (PSDB), recebeu críticas. Fernando Pimentel (PT) criticou a gestão do tucano na educação. O atual governador disse que "Aécio deve estar escondido em algum lugar".

Além disso, João Batista Mares Guia (Rede) atacou abertamente Fernando Pimentel, ao dizer que o governador culpa a todos pela crise econômica em Minas Gerais, "mas não enxerga as próprias responsabilidades". Após a resposta, dada por Marcio Lacerda (PSB), o candidato da Rede disse que a crise mineira é "uma herança" da gestão Dilma Rousseff.

O candidato da Rede também criticou Antonio Anastasia (PSDB), ao dizer que o candidato tucano atuou no processo de impeachment de Dilma, mas "acobertou" a situação de Aécio Neves, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e obstrução de Justiça.

Já Anastasia voltou a criticar Fernando Pimentel e disse que o governador "só fica se lamentando". "Nós fizemos várias obras e só não terminamos algumas porque o governo federal bloqueou os recursos", declarou.