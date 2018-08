Kerber cai e Kvitova avança às quartas em Cincinnati; chuva adia jogos

16/08/2018 | 23:48



As favoritas tiveram destinos opostos na chave do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Enquanto a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, se despediu nas oitavas de final, a checa Petra Kvitova garantiu seu lugar nas quartas na quadra dura da competição norte-americana, de nível Premier. A chuva, porém, atrapalhou a programação e adiou quase todas as partidas da rodada noturna na chave feminina e também na masculina.

Atual número quatro do mundo, Kerber não resistiu à postura mais agressiva da local Madison Keys e foi batida pela 13ª do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Keys, que tenta emplacar boa sequência de jogos após lesão, disparou nada menos que 55 bolas vencedoras para eliminar a campeã de Wimbledon.

Nas quartas de final, a tenista da casa vai encarar a embalada bielo-russa Aryna Sabalenka, que já eliminou a britânica Johanna Konta e a checa Karolina Pliskova. Nesta quinta, ela bateu a francesa Caroline Garcia por 6/4, 3/6 e 7/5.

Outra a assegurar lugar nas quartas de final foi a checa Petra Kvitova, atual número oito do mundo. Uma das tenistas mais regulares da temporada, ela despachou a francesa Kristina Mladenovic por 6/4 e 6/2. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que eliminou a local Sloane Stephens, atual campeã do US Open, por 7/6 (10/8) e 6/2.

Ainda nesta quinta, a local Amanda Anisimova superou a croata Petra Martic por 6/4 e 6/3. A vencedora será a rival da ucraniana Elina Svitolina nas oitavas de final. O duelo entre as duas deveria ser disputado ainda na noite desta quinta, mas o mau tempo causou o adiamento para sexta-feira.

Também pelas oitavas, outra ucraniana, Lesya Tsurenko, superou a russa Ekaterina Makarova por 7/6 (7/5) e 6/2. A futura rival da tenista da Ucrânia sairá do duelo entre a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, e a australiana Ashleigh Barty. Este duelo também estava marcado para esta quinta. Mas foi reprogramado em razão da chuva.

Seria o segundo jogo do dia de Halep, que começou a quinta finalizando o duelo contra a também australiana Ajla Tomljanovic. A líder do ranking só precisou vencer dois games nesta quinta para selar a vitória em jogo interrompido na noite de quarta também pelo mau tempo.

MASCULINO - As três partidas que estavam em disputa nesta noite de quinta foram adiadas para sexta, segundo informou a organização do torneio. Os duelos chegaram a ser retomados, mas duraram poucos minutos, quando a chuva voltou a cair e atrapalhar a programação.

Um dos favoritos ao título, o sérvio Novak Djokovic estava empatado com o búlgaro Grigor Dimitrov pelo placar de 2/6, 6/3 e 2/1. O suíço Stan Wawrinka liderava o placar contra o húngaro Marton Fucsovics por 2/1 no set inicial. E o confronto entre o croata Marin Cilic contra o russo Karen Khachanov tinha o primeiro na frente, por 7/6 (7/5), 3/6 e 1/1 (40/0).

Com o cancelamento dos jogos, o duelo entre o argentino Leonardo Mayer e o suíço Roger Federer, que nem chegou a ser iniciado, será disputado nesta sexta.