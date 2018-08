Em debate, Fernando Pimentel tenta associar sua imagem à de Lula

16/08/2018 | 23:41



No segundo bloco do debate da Band entre candidatos ao Executivo em Minas Gerais, o governador e candidato à reeleição, Fernando Pimentel (PT), tentou colar sua imagem à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Respondendo uma pergunta sobre "promessas de campanha", o governador fez críticas ao governo federal e ao presidente Michel Temer. Além disso, criticou também os governos de Antonio Anastasia (PSDB) e Aécio Neves (PSDB). "Em quatro anos não dá para consertar o estrago que fizeram em Minas Gerais", disse Pimentel.

Já Anastasia respondeu a questionamento sobre geração de empregos. "O Estado não tem a função de criar empregos, mas tem a obrigação de estimular a criação de empregos", afirmou.