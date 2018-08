Primeiro bloco de debate no PR é dedicado a ataques ao governo Richa

16/08/2018 | 23:19



O primeiro bloco do debate da Band entre candidatos ao governo do Paraná, na noite desta quinta-feira, 16, foi marcado por ataques à gestão do ex-governador e candidato ao Senado pelo Beto Richa (PSDB).

Candidatos de oposição, como Dr. Rosinha (PT), João Arruda (MDB) e Professor Piva (PSOL) confrontaram a atual governadora, Cida Borghetti (PP), que foi vice do tucano e busca a reeleição, e Ratinho Junior (PSD), que fez parte do secretariado de Richa, sobre política adotadas pelo ex-governador.

Foram relembrados episódios como o do 29 de abril de 2015, em que houve um confronto entre servidores e policiais que acabou com mais de 200 feridos, durante a votação, na Assembleia, de um dos pontos do reajuste fiscal do governo tucano. Cida também foi questionada por ter vetado o projeto de recomposição inflacionário dos servidores em 2018. Na semana passada, parlamentares derrubam os vetos da governadora.

Cida e Ratinho tentaram se desvencilhar das perguntas. O ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Richa ressaltou que não fez parte das decisões do governo que trataram do ajuste fiscal. Já a atual governadora disse que reabriu a discussão para reabertura da data-base dos servidores, que tinha previsão de congelamento até 2019.