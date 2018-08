Melo vence na estreia em Cincinnati e enfrenta Soares nas quartas de final

16/08/2018 | 22:37



A chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati terá um confronto brasileiro nas quartas de final. O duelo foi garantido nesta quinta-feira com a vitória de Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot sobre o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h22min de confronto.

Melo venceu em sua estreia nesta quinta antes de a chuva atrapalhar a programação tanto do masculino quanto do feminino, incluindo as chaves de simples. O triunfo assegurou o duelo de mineiros provavelmente nesta sexta. Na estreia, Soares e o escocês Jamie Murray haviam vencido os locais Ryan Harrison e Nicholas Monroe em sets diretos.

"Estamos bem contentes com essa vitória. Enfrentamos um time muito duro. Conseguimos jogar muito bem, imprimir nosso ritmo. Tínhamos perdido para eles em Toronto. Jogamos bem melhor hoje. Tivemos uma chance de fechar o jogo no saque. Perdemos, mas tivemos tranquilidade para ganhar no tie-break. Foi muito importante, dá muita confiança começar o torneio assim", declarou Melo.

Em Cincinnati, tanto Melo quanto Soares jogam em Cincinnati de olho no US Open. O quarto e último Grand Slam da temporada terá início no dia 27, em Nova York.

CHAVE DE SIMPLES - Em dia de muita chuva e poucos jogos finalizados em Cincinnati, a rodada masculina de simples contou com três jogos interrompidos. Um dos favoritos ao título, o sérvio Novak Djokovic estava empatado com o búlgaro Grigor Dimitrov pelo placar de 2/6 e 6/3.

O suíço Stan Wawrinka liderava o placar contra o húngaro Marton Fucsovics por 1/0 no set inicial. E o confronto entre o croata Marin Cilic contra o russo Karen Khachanov tinha o primeiro na frente, por 7/6 (7/5), 3/6 e 1/0.

Antes da chuva, o espanhol Pablo Carreño Busta bateu o holandês Robin Haase por 6/4 e 6/2 e avançou às quartas de final. Seu próximo adversário sairá do duelo entre Cilic e o rival russo. Em duelo de canadenses, Milos Raonic despachou Denis Shapovalov por 7/6 (8/6) e 6/4 e agora aguarda o duelo entre Djokovic e Dimitrov.

Já o argentino Juan Martín del Potro, cujo duelo com o sul-coreano Hyeon Chung estava marcado inicialmente para a noite de quarta, finalmente pôde ser disputado. O número três do mundo venceu por 6/2 e 6/3. Nas oitavas, o tenista da Argentina vai encarar o australiano Nick Kyrgios.

Pela programação original desta quinta, Del Potro e Kyrgios ainda entrariam em quadra nesta noite. Mas a disputa vai depender do mau tempo. O mesmo acontece com a partida entre o argentino Leonardo Mayer e o suíço Roger Federer, número dois do mundo e um dos candidatos ao título.