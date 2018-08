March é o hatch que menos desvaloriza

Nilton Valentim



16/08/2018 | 22:20



Dentre os carros tipo hatch oferecidos no mercado brasileiro, o March SL 1.6 com transmissão CVT é o que menos desvaloriza. O hatch da Nissan perde 3,1% do valor no fim do primeiro ano e 13,6% no segundo. Os dados são da KBB (Kelley Blue Book) Brasil, empresa criada em 1926, nos Estados Unidos, para ser referência em preços de carros novos e usados, tendo como base os valores de mercado praticados regionalmente.

A versão apontada pela KBB, por coincidência, está na garagem do Diário para avaliação. O carrinho chama atenção pelo desempenho. É esperto no trânsito, leve e responde bem, entrega 111 cv quando tem etanol no tanque. No quesito conforto, ganha pontos pela central multimídia, pelo console central em forma de esfera e pelas rodas esportivas.

Mas deixa a desejar em alguns detalhes. A falta de regulagem na base do cinco de segurança, por exemplo, que, dependo da altura do motorista, se torna incômodo. E o ajuste dos espelhos retrovisores, posicionados do lado esquerdo do painel, sob o volante, o que dificulta a regulagem com o veículo em movimento.

É preciso levar em conta também a avaliação do Latin Ncap, que deu uma estrela para proteção de adultos e duas para crianças. Fato que a montadora se prontificou a corrigir.



MERCADO

Os hatchs compactos são a categoria de maior volume de vendas no Brasil. Primeiro, por serem os modelos de entrada, mas também pela versatilidade, pelo custo-benefício e pela economia que eles podem proporcionar aos usuários. Prática para os desafios diários de uma cidade, a categoria representa 27% das vendas nacionais, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos).

Entre as versões que menos perdem valor, a que fica em último lugar é a Fiat Mobi Way 1.0 8V, com taxa de desvalorização de 14% no primeiro e 19,1% no segundo ano de uso. Vale lembrar que essa é a versão do Mobi que menos desvaloriza. A Easy perde 19,9% de seu valor no primeiro ano e 24,7% no segundo. A versão que mais apresenta desvalorização, no entanto, é a Renault Sandero Authentique, 1.0, que passa a valer, respectivamente, 21,2% e 25,9% menos do que quando era zero-quilômetro.