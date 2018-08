Frank Aguiar confirma projeto ao Senado no Piauí

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/08/2018 | 07:55



Vice-prefeito de São Bernardo entre 2009 e 2016, Frank Aguiar confirmou candidatura ao Senado pelo PRB do Piauí. Seu projeto eleitoral está vinculado com o de José Pessoa Leal, o Doutor Zezim, nome do Solidariedade ao governo do Estado local. Natural de Itainópolis, 365 quilômetros distante da capital piauiense Teresina, Frank retorna à terra natal depois de mais de uma década de vida política em São Paulo e em São Bernardo.

Em 2006, pelo PTB, ele se elegeu deputado federal, com 144.797 votos. Em 2008, aceitou convite do então ministro Luiz Marinho (PT) para compor a chapa que disputaria a Prefeitura de São Bernardo naquele ano. Popular, Frank foi fundamental para disseminar a imagem de Marinho pela periferia da cidade – até então, o petista era pouco conhecido no município.

Dois anos depois, Frank optou por concorrer novamente a uma cadeira na Câmara dos Deputados. Desta vez, porém, obteve 46.154 votos e fracassou. O Cãozinho dos Teclados anunciou que estava fora da vida política, mas foi convencido por Marinho a continuar a parceria da eleição de 2008. Os dois foram reeleitos para a Prefeitura de São Bernardo em 2012. Frank decidiu, em 2014, novamente se candidatar a deputado federal, e mais uma vez não conseguiu um assento – atraiu 26.013 eleitores, já no MDB.

“Vamos renovar o Piauí, com valores indispensáveis para a construção de um novo Estado, onde todos serão respeitados, nas diferenças, plenitudes e valorizados em sua cidadania. Na fase da pré-campanha, compartilhei sentimentos e ouvi a voz do povo e senti o desejo da mudança como um instrumento de esperança em um novo Piauí. O Piauí de todos, das crenças, de culturas, da coragem, de alegrias , de necessidades, dos valores morais, da ética, do respeito ao cidadão, desde o agricultor ao doutor, e suas famílias na integralidade. Onde houver uma criança, um sonho, ali estarei. Seu apoio, seu voto, nos impulsionará nesta missão. Queremos a alegria de servir, de ser instrumento de paz, da verdade, do perdão,da justiça social e da igualdade. E que juntos, possamos levar a esperança de um futuro melhor. Só depende de nós”, escreveu Frank, em suas redes sociais. O Diário não localizou o artista para comentar essa candidatura.

São duas vagas de senador pelo Piauí e Frank concorre com outras 12 figuras políticas locais, entre eles Ciro Nogueira, do PP, que busca a reeleição.