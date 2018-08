Éverton Ribeiro diz esperar por chance na seleção, mas exalta foco no Flamengo

16/08/2018 | 17:48



Um dia depois de ser decisivo ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Maracanã, e garantir a classificação do seu time às semifinais da Copa do Brasil, Éverton Ribeiro afirmou nesta quinta-feira à tarde que espera por uma chance na seleção brasileira. O meio-campista comentou sobre o time nacional antes de o técnico Tite anunciar, em convocação marcada para esta sexta, uma lista de chamados para defender o Brasil nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, respectivamente nos dias 7 e 11 de setembro, ambos em solo norte-americano.

Éverton, porém, garantiu que o seu foco principal segue sendo o time rubro-negro, que também está na briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro e está envolvido nas oitavas de final da Copa Libertadores neste momento.

"É um objetivo, sim (ir para a seleção), mas o primeiro objetivo é estar bem no Flamengo, podendo ajudar com gols e assistências, fazendo bons jogos. Isso é o que vai me levar a ser convocado. Eu fazendo o meu melhor aqui e vou estar sempre na expectativa de ir para a seleção. Fiz meu melhor pelo Flamengo e espero que o Tite tenha gostado", afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV, nesta quinta.

O meia também admitiu que foi importante ter sido observado de perto por Tite na noite de quarta, já que o treinador esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre flamenguistas e gremistas. Nesta sexta, ele anunciará a primeira lista de convocados após ter comandado o Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

"É um incentivo a mais saber que o técnico da seleção está observando jogadores para uma possível convocação. A gente já estava motivado ao extremo pelo clima e pela importância do jogo. E é sempre bem-vindo quando o técnico da seleção está no estádio. E poder fazer um gol também ajuda muito", reconheceu Éverton Ribeiro.

TREINO - Depois de vencer o Grêmio e avançar na Copa do Brasil, o time flamenguista já se reapresentou aos treinos na tarde desta quinta-feira visando o duelo contra o Atlético-PR, domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.

O volante Cuéllar, que precisou ser substituído no final do segundo tempo do duelo com os gremistas, teve apenas cãibras e não preocupa para o final de semana. O mesmo vale para o aracante Vitinho, que levou uma pancada no tornozelo e deu lugar a Marlos no decorrer da partida de quarta-feira.

Já o atacante Uribe deixou o treinamento da tarde desta quinta antes do final. Ele saiu do gramado mancando após um choque com um companheiro e se tornou dúvida para domingo. Inicialmente, a expectativa era a de que o jogador colombiano fosse escalado como substituto de Henrique Dourado, que cumprirá suspensão contra o Atlético-PR. Se for vetado pelo departamento médico, Lincoln aparece como provável titular no Paraná.