Bolsas de NY fecham em alta após retomada de negociações entre EUA e China

16/08/2018 | 17:24



Os mercados acionários norte-americanos encerraram o pregão desta quinta-feira, 16, em alta, reagindo positivamente à retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e a balanços melhores que o previsto.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,58%, aos 25.558,87 pontos; o S&P 500 subiu 0,79%, aos 2.840,70 pontos; e o Nasdaq avançou 0,42%, aos 7.806,52 pontos.

Sinais de que Washington e Pequim estavam dispostos a retomar as negociações comerciais ajudaram a tranquilizar os investidores, renovando o apetite por risco nos mercados globais. A sinalização foi emitida na noite de quarta-feira, quando o Ministério de Comércio da China (Mofcom, na sigla em inglês) disse que o vice-ministro de Comércio do país, Wang Fuwen, irá aos EUA no fim do mês, onde serão discutidas as relações entre os dois países. A delegação americana será liderada pelo subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, David Malpass.

"O que temos visto nos últimos dois dias certamente tem sido uma história de contradições. Mas o fato é que ainda estamos negociando perto das máximas históricas e o consumo ainda é incrivelmente saudável", disse o estrategista-chefe de mercados da TD Ameritrade, JJ Kinahan.

Baseando-se no abrandamento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, houve forte procura por ações industriais: a Boeing subiu 4,29%, a Caterpillar avançou 3,21% e a 3M teve alta de 0,87%.

A retomada das negociações entre China e EUA também proporcionou avanço aos preços do petróleo, que deram sustentação às ações de energia em Nova York. Dado esse cenário, a Chevron subiu 0,72% e a ExxonMobil ganhou 1,38%.

Além disso, balanços corporativos continuaram a influenciar os negócios. Os ganhos no setor de bens de consumo foram acentuados, depois que o Walmart viu sua ação saltar 9,33% depois que informou que as vendas cresceram no ritmo mais rápido em mais de uma década no segundo trimestre.

Os lucros da varejista - um dia depois de dados do Departamento do Comércio dos EUA mostrarem bons resultados nas vendas no varejo em julho no país - ofereceram o mais recente sinal de que os consumidores estão em posição sólida.

A Cisco Systems também mostrou avanço considerável (+2,96%) depois de mostrar seu terceiro trimestre consecutivo de crescimento de receita. "Quando se olha para o que as empresas estão dizendo atualmente e, mais importante, como elas estão descrevendo que poderiam ser os lucros nos próximos 12 a 18 meses, isso parece ser muito positivo", afirmou o diretor executivo da Adam Funds, Mark Stoeckle. (Com informações da Dow Jones Newswires)